С 6 июня Viber снова работает на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

О том, что Viber заблокирован на территории временно оккупированного Донбасса, стало известно 3 июня. Самопровозглашенная власть ОРДЛО заявила, что сервис заблокирован, потому что украинские военные с помощью мессенджера узнают о местонахождении критической гражданской и военной инфраструктуры, после чего наносят по ней удары.

В компании решение назвали «попыткой ограничить безопасное общение людей», добавив, что вся переписка полностью зашифрована по умолчанию и сейчас сервис работает без перебоев по всей Украине.

«Фактически „власть“ „ЛДНР“ объявила о блокировке, но сейчас Viber работает повсюду, в том числе благодаря усилиям нашей команды», — отметили в компании.

Источник: dou.ua