«Это второй по счёту метод монетизации мессенджера после рекламной платформы, который покроет долю расходов на обслуживание приложения и позволит разработчикам и дальше предоставлять пользователям неограниченный и бесплатный сервис», — говорится в сообщении пресс-службы Telegram.

История вопроса

Еще в мае Telegram изменил свое описание, по всей видимости, намекая на введение платной подписки. Раньше слоган мессенджера звучал, как «Telegram Бесплатный навсегда. Без рекламы. Без абонентской платы», теперь же появилась новая надпись — «Telegram предоставляет бесплатное безлимитное облачное хранилище для чатов и медиа».

Также еще в 2020 году Telegram заявил о введении первых платных функций. Павел Дуров объяснил необходимость монетизации ростом расходов из-за увеличения числа пользователей сервиса. Он отмечал, что реклама в Telegram появится только в крупных каналах, а не приватных чатах, при этом она будет контекстной, а не таргетированной.