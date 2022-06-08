Мессенджер Telegram планирует запустить Premium-подписку.
Возможности
После приобретения подписки пользователям станут доступны новые функции и возможности, в том числе:
- удвоенные лимиты на количество чатов в папке, избранные стикеры, подключенные к приложению аккаунтов с уникальными номерами;
- загрузка файлов размером до 4 ГБ;
- более высокая скорость загрузки;
- конвертация голосовых сообщений в текст;
- отсутствие рекламы;
- уникальные реакции, премиальные стикеры, анимированные аватары и дополнительные значки приложения;
- расширенное управление диалогами.
Стоимость
Точная стоимость Telegram Premium пока неизвестна, однако в сети появилась информация, что подписка будет стоить стоить около 5 долларов.
Что говорят
«Это второй по счёту метод монетизации мессенджера после рекламной платформы, который покроет долю расходов на обслуживание приложения и позволит разработчикам и дальше предоставлять пользователям неограниченный и бесплатный сервис», — говорится в сообщении пресс-службы Telegram.
История вопроса
Еще в мае Telegram изменил свое описание, по всей видимости, намекая на введение платной подписки. Раньше слоган мессенджера звучал, как «Telegram Бесплатный навсегда. Без рекламы. Без абонентской платы», теперь же появилась новая надпись — «Telegram предоставляет бесплатное безлимитное облачное хранилище для чатов и медиа».
Также еще в 2020 году Telegram заявил о введении первых платных функций. Павел Дуров объяснил необходимость монетизации ростом расходов из-за увеличения числа пользователей сервиса. Он отмечал, что реклама в Telegram появится только в крупных каналах, а не приватных чатах, при этом она будет контекстной, а не таргетированной.
6 ноября прошлого года основатель мессенджера Павел Дуров анонсировал введение возможности отключения рекламных объявлений в каналах мессенджера. По его словам, добавить такую функцию в виде недорогой подписки предложили сами пользователи. Рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале, добавил Дуров.