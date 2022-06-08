Неделю назад стоимость карт стартовала от 1500 грн за единицу — теперь же цена упала до 400 грн за две штуки.

После отключения оккупантами украинской связи люди вынуждены были покупать карточки неопознанного оператора. Однако при подключении пользователи столкнулись с плохим качеством связи, медленным интернетом и отсутствием возможности пополнить счет. При звонке оператору — говорили, что такого номера не существует.

После этого цены на карты снизили с 1500 грн за одну до 400 грн за две штуки. Источники среди горожан также передают слова российских военных о том, что вскоре в Мелитополе может появиться более качественная связь от крупного оператора «Мегафон». В то же время они признают: у России не хватает ресурсов, чтобы обеспечить качественное сотовое покрытие на оккупированных территориях. Также они утверждают, что через несколько дней должны перестать глушить связь от «Киевстара».

Сам оператор рассылает абонентам из Мелитопольского района уведомления, в которых обещает возобновить свои услуги. «РИА Мелитополь» приводит сообщение, полученное жителем села Ботиево Мелитопольского района:

«Мы сохраняем за вами мобильный номер Киевстар и не начисляем плату за тариф в период отсутствия связи. Наши специалисты делают все возможное, чтобы возобновить работу услуг, и впредь будут усиливать сигнал радиосети в соседних областях, чтобы улучшить связь в вашем населенном пункте».

Местные мелитопольские СМИ также сообщают, что российские спецслужбы прослушивают звонки через новые SIM-карты с целью выявить партизан и узнать настроения украинцев в оккупации — именно поэтому связь может так плохо работать. Один из жителей Мелитополя рассказал, как позвонил своему отцу в Москву и обсуждал войну России против Украины, а вскоре получил вызов от номера с кодом Москвы (+7-499). Собеседник назвал мужчину по имени, поинтересовался, где он живет, как относится к России и ситуации в Мелитополе.

Источник: РИА-Мелитополь