С начала широкомасштабной войны «Украина 24» стал одним из самых популярных источников информации в мире среди всех украинских СМИ.

Крупнейшие операторы добавили в свои предложения «Украина 24». Были заключены соглашения с Vodafone (Ирландия, Голландия, Венгрия, Германия), канал получил 18,6 млн домохозяйств; с Orange (Польша, Словакия, Франция) – 7,7 млн ​​домохозяйств; с Dish (Sling TV USA) – 2,5 домохозяйств; с Channelbox (это бесплатная телевизионная платформа с поддержкой рекламы – FAST, доступная на канале Freeview 271 в Великобритании), обслуживает около 17 миллионов DTT домохозяйств; TVNGO от Discovery Poland 1,5 млн домохозяйств и другие.

Также канал сотрудничает с крупными новостными платформами. Это, в частности, NEW DELHI TELEVISION (Индия, 100 млн пользователей ежедневно), TOOBER (Индия, 10 млн подписчиков), CCTV (140 млн подписчиков в Китае), CGTN (900 млн домохозяйств по всему миру), FOX NEWS (США, 2,5 млн абонентов).

Ранее мы сообщали, что телеканал NTV Moldova оштрафовали за освещение событий 9 мая.