Разъем USB-C станет обязательным в Европе к осени 2024 года.

Пока это только предварительное соглашение — законопроект должны одобрить в парламенте и совете ЕС в конце 2022 года.

В чем суть

Соглашение предусматривает, что к осени 2024 года в Евросоюзе все новые гаджеты должны иметь одинаковый разряд — USB-C. Это относится к смартфонам, планшетам, электронным книгам, портативным приставкам, колонкам, наушникам и другим устройствам, независимо от производителя.

В то же время, ноутбуки также должны в течение 40 месяцев адаптироваться к единому разъему.

Экономия и экология

Решение о едином разъеме направлено ​​на то, чтобы сделать электронику в ЕС более экологичной, сократить количество электрических отходов и облегчить жизнь пользователям.

По оценкам ЕС, новые правила позволят пользователям экономить около 250 миллионов евро в год на закупки различных зарядных устройств. Также это может снизить количество бытовых электронных отходов примерно на 11 тысяч тонн.

Что будет с Apple

Сейчас Apple — единственная компания из крупных производителей смартфонов, которая продолжает использовать проприетарный разъём Lightning. Судя по всему, компания будет вынуждена выполнить требования закона, так как иначе она не сможет продавать смартфоны в Европе.

В 2021 году Apple продала 241 млн iPhone по всему миру, на Европу пришлось 56 млн. В мае 2022 года по слухам Apple уже рассматривала отказ от Lightning в пользу USB-C.

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