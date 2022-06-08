В списке отключенных телеканалов есть как те, которые попали под санкции, так и те, кого они миновали.

Такую информацию озвучил посол России в Подгорице Владислав Масленников.

«В прошедшие выходные здесь отключили российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских рестрикций ЕС. Но это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорских властей. Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано», — заявил посол.

Масленников также отметил, что в Черногории отключен Первый канал и канал «Победа», в отношении которых ЕС никаких ограничений не принимал.

Ранее мы сообщали, что Черногория запретила вещание российских пропагандистских каналов RT и Sputnik.