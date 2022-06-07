Ведучий програми “Свобода слова” на ICTV Вадим Карп’як та керівниця виробничої служби Starlight News Оксана Дихніч сьогодні, у День журналіста, отримали орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Державними нагородами журналістів Starlight Media відзначив Президент України Володимир Зеленський.

Вадим Карп’як з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України долучився до марафону “Єдині новини”, у рамках якого веде розмовну студію.

“Дивні відчуття переповнювали, коли дізнався про відзнаку. Зізнаюся, було несподівано. Я звик читати про нагородження інших людей в новинах, а тут сам потрапив у новини. Переді мною нагороджували журналістів посмертно. І на цьому фоні було відчуття незаслуженості нагороди: ти живий, а ось родичі беруть орден за тих колег, яких з нами вже нема”, – зазначає Вадим.

Оксана Дихніч з 24 лютого керує виробничим процесом новин медіагрупи Starlight Media, які створюються для всеукраїнського телевізійного марафону «Єдині новини» та працює над створенням проєктів «Гражданская оборона» та «Антизомбі» на телеканалі ICTV.

“Я вдячна за цю відзнаку. Це ще одне підтвердження важливості роботи, яку ми з командою робимо щодня. Не від 2022, а від 2014 – у протидії російській пропаганді. Від 24 лютого – у безперебійному та якісному мовленні, щоденній роботі заради захисту інформаційної безпеки. Ми точно знаємо, заради чого та кого працюємо в режимі без пауз та вихідних. Кожна людина в нашій команді робить усе можливе і неможливе заради наближення української перемоги”, – розповіла Оксана.

Глава держави вручив державні нагороди працівникам медіа і членам родин загиблих журналістів. Він висловив вдячність усім представникам ЗМІ, які впродовж 103 днів повномасштабного вторгнення і 8 років війни Росії проти України талановито, людяно і від щирого серця виконують свою роботу, як в кадрі, так і поза ним, несуть правду людям, а також захищають нашу державу, як Збройні сили.