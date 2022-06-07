За последние три месяца компания Илона Маска направила в Украину 15 тысяч станций спутникового интернета Starlink.

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Об этом говорится в видеоотчете SpaceX, который опубликован на странице Маска в Twitter.

Deck from SpaceX all-hands update talk I gave last week pic.twitter.com/ApsdPjjukh — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2022

В марте компания Илона Маска оказала поддержку Украине в предоставлении терминалов для спутникового интернета. Спустя неделю после просьбы Федорова в Украину прибыли первые 500 станций Starlink с бесплатной прошивкой под Украину.

На сегодняшний день более 15 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, здравоохранительных учреждений и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории.