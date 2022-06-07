В Донецкой области от ракетного обстрела пострадала инфраструктура Укртелекома

Специалисты Укртелекома восстановили волоконно-оптический кабель, который был поврежден обломками вражеской ракеты вблизи города Константиновка Донецкой области.

Также в населённом пункте возобновлено предоставление услуг абонентам. В настоящее время в Донецкой области доступность услуг сохраняется у половины населенных пунктов, подключенных к сети оператора. Ремонтные работы в регионе продолжаются постоянно из-за регулярных обстрелов.

Восстанавливать сети приходится и после вмешательства злоумышленников. Так, в селе Лазещина Раховского р-на неизвестные вытащили из трубки и перерезали волоконно-оптический кабель. Специалистам местного филиала оператора пришлось в непогоду оперативно чинить поврежденную магистральную линию, чтобы абоненты могли пользоваться услугами. О факте злонамеренного повреждения заявлено в полицию. Подобный случай зафиксирован и в Запорожье.

В ряде населенных пунктов, в частности, Черниговской, Сумской областях, боролись с последствиями непогоды. Аварийно-восстановительные бригады проводили работы на сетях в Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черновицкой областях, а также Днепропетровской области.

В целом критическая инфраструктура и сети Укртелекома работают. Оператор обеспечивает услуги абонентам в 85% населенных пунктах, где есть его сети, во всех областях, кроме Луганской и Херсонской.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области обстреляли телевышку.