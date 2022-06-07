В «Ростелекоме» произошла утечка данных о внутренних аккаунтах — первым об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации», после чего происшествие подтвердили и в компании.

В открытый доступ попали более 109 тысяч строк с адресами электронной почты, должностями, телефонами и прочими данными сотрудников компании.

В «Ростелекоме» сообщили, что знают об утечке. В настоящее время на причастность к происшествию проверяют одного из ранее уволенных сотрудников — в декабре 2021 года этот человек скопировал часть внутреннего телефонного справочника.

Ранее мы сообщали, что спецслужбы России рекомендуют создать единую базу кодов IMEI телефонов.