Часть средств от продажи билетов перечисляют в фонд «Повернись живим» и на помощь мариупольцам.

Онлайн-кинотеатр Takflix выпустил приложение для Android, которое позволяет смотреть украинское кино на плазменных телевизорах, смартфонах и других мобильных устройствах. Выпуск версии на IOS планируется уже скоро.

В каталоге онлайн-кинотеатра доступно около 100 украинских фильмов. В частности, эксклюзивно показывают экшн-триллер «Байконур. Вторжение» — фильм об украинцах, нелегально пробравшихся на космодром Байконур.

50% от продажи билетов Takflix передает создателям кино. Кроме того, доля от продажи билетов перечисляется в фонд «Повернись живим» и организациям, занимающимся эвакуацией и поддержкой мариупольцев.

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