IBM полностью прекратила работу в России

Американская корпорация IBM объявила о прекращении работы в России на фоне военного вторжения в Украину.

Информацию подтвердил гендиректор компании Арвинд Кришна. «Позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России», – сказал он. Также Кришна уточнил, что инициаторами ухода IBM с российского рынка были сотрудники компании.

По информации российских СМИ пользователи из РФ не могут зайти на официальный портал компании — теперь они видят только сообщение «К этому контенту больше нет доступа». Также удалены аккаунты российского подразделения IBM в социальных сетях Twitter и Facebook.

IBM является одним из крупнейших производителей и поставщиков программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

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