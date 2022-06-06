В Беларуси легализуют параллельный импорт

Власти Беларуси решили легализовать параллельный импорт товаров и ПО.

«Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию параллельного импорта товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей, принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине», — говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Таким образом, будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам.

«Установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка», — заявили в правительстве.