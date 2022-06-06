Минцифры России по рекомендации ФСБ намерено разработать единую базу кодов IMEI, которые присваивают мобильным телефонам.

Для чего нужен IMEI

IMEI (International Mobile Equipment Identity — международный идентификатор мобильного оборудования) — уникальный номер для идентификации телефонов. Он служит для идентификации устройства в сети и хранится в прошивке аппарата.

Также IMEI используют для слежки за телефонами, зная номер, можно заблокировать телефон в сети в случае его кражи.

Как объясняют

В ФСБ необходимость создания такого реестра объясняют тем, что с его помощью удастся «повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий» и пресекать «противоправные действия с использованием мобильных телефонов».

История вопроса

О создании базы IMEI в России говорят с 2010-х годов. В разное время инициаторами выступали МВД, Минкомсвязь (предшественник Минцифры) и члены Совета федерации. Причинами необходимости создания такого реестра называли борьбу с незаконным импортом гаджетов, а также борьбу с воровством телефонов, так как их можно будет блокировать по IMEI.

Экспертное мнение

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков уверен, что теперь это неактуально, потому что современные смартфоны можно блокировать через интернет. По его словам, сейчас интерес силовиков заключается в том, чтобы четко ассоциировать телефон и сим-карту с его владельцем. Ведь, несмотря на законодательные требования, сим-карты все еще возможно купить без предъявления паспорта.