Работа сервиса OLL.TV после кибератаки со стороны России во время матча Уэльс – Украина возобновлена.

Сервис заработал в 3:00 6 июня. К этому времени специалистам удалось полностью отразить атаку хакеров и проверить сервис на скрытые уязвимости.

«Фокус кибератаки был нацелен на замену пропагандой оккупантов сигнала трансляций телеканалов, поэтому сервис был оперативно отключен для блокирования его распространения», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

В ближайшее время пользователям сервиса будет начислена компенсация, о чем их уведомят при помощи сообщений от платформы и viber/sms.

«Скоординированная и спланированная именно во время показа матча Сборной атака еще раз доказывает, с кем мы имеем дело – злые, завистливые орки, которые попрощались с международным футболом из-за своей агрессии и хотят сделать то же самое с нами. Ничего у них не получится – плывут вслед за кораблем и готовятся кодить на своих импортозамещенных «эльбрусах» уже в ближайшей перспективе», – добавили в сервисе.