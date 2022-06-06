На протяжении недели в Мелитополе и районе оккупанты отключают украинскую связь, предлагая жителям взамен российские SIM-карты.

Как сообщает местное издание РИА-Мелитополь, люди вынуждены покупать карточки неопознанного оператора под названием «На связи». Однако при подключении сталкиваются с плохим качеством связи, медленным интернетом и отсутствием возможности пополнить счет. При звонке оператору — говорят, что такого номера не существует.

Стоимость звонков на украинские номера — 20 рублей за минуту, что в эквиваленте украинской валюты приравнивается на территории к почти 10 гривнам. После активации пакета на карте остается 100 рублей, которых хватает как раз на 5 минут разговора с близкими на неоккупированной территории.