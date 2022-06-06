Евросоюз ввел санкции против основателя и главы Yandex Аркадия Воложа, главы Роскомнадзора Андрея Липова и оператора связи Минобороны «Воентелекома». Также вводится запрет на предоставление россиянам облачных услуг.

Аркадий Волож

В санкционный список ЕС попал соучредитель «Яндекса» Аркадий Волож. После этой информации, акции компании упали более чем на 10%. Позже появилось заявление компании о том, что Волож уходит в отставку.

Сам Волож назвал решение Евросоюза «нелогичным». Yandex также посчитал это решение «несправедливым» — при этом в компании подчеркнули, что санкции в отношении Воложа не распространяются на сам Yandex.

Андрей Липов

Также под санкции ЕС попал Андрей Липов, который с 2020 года руководит Роскомнадзором, а ранее возглавлял IТ-управление в Администрации Президента.

В ЕС отмечают, что Роскомнадзор ведет политику по блокированию работы независимых российских медиа, а также поддерживает так называемую «ДНР» и ее лидера Дениса Пушилина.

«Воентелеком»

В ЕС отмечают, что «Воентелеком» отвечает за поддержание работы телекоммуникационной и IТ-инфраструктуры вооруженных сил России, включая средства беспроводной защищенной широкополосной связи и единую систему цифровых коммуникаций.

Данные средства связи, в том числе, используются на территории аннексированного Крыма — там же «Воентелеком» вместе с госкорпорацией «Ростех» разрабатывает отечественные базовые станции сотовой связи стандарта LTE.

Облачные услуги

В числе иных видов санкций, которые ЕС ввел против России, фигурирует запрет на предоставление бухгалтерских и консалтинговых сервисов, услуг в сфере связей с общественностью и облачных технологий.

Впрочем, уже с марта 2022 года клиенты из России стали активно переходить от иностранных провайдеров облачных услуг к российским. Кроме того, такие крупные игроки облачных сервисов как Google и Amazon и так перестали принимать платежи от россиян.

Отметим, что всего под санкциями ЕС теперь находятся 1158 человек и 98 компаний. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд или транзит через территорию стран Евросоюза, а гражданам и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять им средства.

Ранее мы сообщали, что в ЕС запретят вещание каналов «РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр».