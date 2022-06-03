Укртелеком на прошлой неделе подключил к сетям оптического интернета почти 1600 новых абонентов, что на 8% больше, чем на предыдущей.

Это интересно: Японские ученые побили рекорд передачи данных по оптоволокну

Больше всего подключений зафиксировано в Житомирской, Черниговской, Одесской, Ровенской и Винницкой областях.

После падения до минимума в марте оператор фиксирует рост спроса среди потребителей ежемесячно. В мае Укртелеком получил почти вдвое больше заявок на подключение оптического интернета, чем в апреле.

Оптический интернет от Укртелекома сейчас доступен на скорости до 1 Гбит/с.