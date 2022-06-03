Военная цензура коснулась финской государственной телерадиокомпании Yle и «Радио Азатутюн», сообщает Роскомсвобода.

Доступ ограничен по всем доменам и поддоменам. Инициатор блокировки — Генеральная прокуратура РФ.

«Радио Азатутюн» — армянская служба «Радио Свобода», выходит на русском (блокируется как раз эта версия сайта), армянском и английском языках.

Yle вещает с 1926 года, сейчас, помимо финского, материалы выходят на шведском, английском, саамском, карельском и русском языках, а также на финском жестовом языке.

В целом на основании решения надзорного ведомства блокируется 12 сайтов и ссылок.

Ранее мы сообщали, что в России заблокировали «сайты для взрослых».