Радио «Культура» частично восстанавливает собственное вещание по будням

В эфир возвращаются программы об актуальных культурных событиях, исторические рубрики и образцы классической музыки.

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С 6 июня ежедневно с 16:00 до 19:00 радио «Культура» возобновляет вещание на собственных частотах.

С 16:00 до 18:00 будут выходить программы про актуальные культурные события Украины и мира, рубрики, посвященные исторической тематике, также радио будет транслировать лучшие образцы классической музыки.

В эфир готовят и литературные передачи — радиодетективы, радиодраму, рубрики, посвященные историям украинских художников-классиков на фронте и книгам, которые помогут осмыслить происходящее. Слушателям также будут рассказывать истории изобретений времен разных войн – от тепловизора до чайных пакетиков.

Ведущими прямых эфиров станут Наталья Попудрибко и Наталья Пысанка. Над другими рубриками будут работать Елена Гусейнова, Ольга Вернигоренко и другие ведущие команды радио «Культура».

По словам исполнительной продюсерки радио «Культура» Ирины Славинской, эти эфиры дополнят работу программы «Время. Культура», которая выходит в эфир каждые выходные в 20:00.

Напомним, с 24 февраля «UA: Первый» и три канала Украинского радио вели общий марафон. Впоследствии радио «Промінь» вернуло собственное вещание.