Квантовый интернет и кот Шрёдингера

Квантовый интернет работает на основе свойств наименьшего кванта электромагнитных полей – фотона, который перемещается по оптоволоконным кабелям, передавая информацию через закодированные ключи.

Хранятся данные в квантовых битах – кубитах. В отличие от битов, они могут находиться в состоянии «0» и «1» одновременно. Именно это и является главным преимуществом перед обычным интернетом. Так называемая «суперпозиция» позволяет просчитывать в тысячи раз большее количество решений за короткий промежуток времени.

Предполагается, что квантовый интернет обеспечит более быструю и безопасную передачу данных. Также появятся новые приложения, которые смогут решить те задачи, с которыми не могли справиться приложения, работающие через обычный интернет. Вероятнее всего квантовый интернет первое время будет работать параллельно с обычным, но спустя время он вытеснит его окончательно и станет единственной интернет-технологией в мире.

Основные акценты квантового интернета: безопасная связь, расширение базы телескопов, безопасная идентификация, улучшение GPS, экспоненциальная экономия средств связи, сети квантовых датчиков, а также безопасный доступ к удаленным квантовым компьютерам в облаке.

Подключаясь удаленно к квантовому компьютеру, он не узнает о том, какая операция на нем проводилась. Это возможно благодаря квантовой запутанности. Если два кубита в разных узлах сети запутаны друг с другом, то такая запутанность обеспечивает более сильную корреляцию и координацию.

Запутанностью нельзя поделиться, если в цепочке присутствует два запутанных кубита, то третий не сможет быть с ними взаимодействовать. Это обеспечивает конфиденциальность данных.