На TMTG+ будут представлены авторские развлекательные программы, новости, подкасты, религиозные шоу, контент, посвящённый Дональду Трампу, и многое другое.

Согласно заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам, компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group в настоящее время работает над созданием стриминговой платформы TMTG+, которая будет предоставлять подписчикам доступ по запросу на условиях прямого доступа.

Параллельно TMTG будет развивать платформу с подкастами. Заявка была подана от имени специализированной компании Digital World Acquisition Corp., которая планирует слияние с TMTG. Информация о TMTG+ впервые были опубликована в пресс-релизе от 20 октября 2021, в котором шла речь о слиянии компаний TMTG и DWAC.

«В TMTG считают, что в настоящее время в обществе существует потребность в качественных программах, которые не поучают аудиторию и не представляют лишь один “правильный” взгляд на те или иный проблемы. Артисты и создатели контента часто ставали локомотивами перемен, происходящих в нашем обществе. Крупные медийные конгломераты становятся все более монолитными в своих взглядах, отталкивая от себя тех, кто не согласен с господствующими нарративами. В TMTG уверены в том, что подача различных точек зрения позволит платформе TMTG+ выделиться на переполненном рынке средств массовой информации и развлечений», – говорится в заявке, поданной DWAC.

В компании TMTG пока не озвучивают ни ориентировочной даты запуска стриминговой службы TMTG+, ни возможной стоимости подписки. При этом в TMTG сообщили, что платформу TMTG+ возглавит Скотт Сент-Джон – исполнительный продюсер, работавший над созданием таких шоу, как «Сделка или нет» и «У Америки есть таланты», который, по данным TMTG, продюсировал более 1000 часов программ для сетевого и кабельного телевидения.

Контент TMTG+

Исходя из подробного описания концепции платформы TMTG+, содержащегося в заявке, поданной Trump Media and Technology Group в Комиссию по ценным бумагам и биржам, новая служба будет в общих чертах похожа на Netflix и Disney Plus. При этом её создатели обещают «запустить платформу для популяризации консервативных и/или либертарианских взглядов, а также контента, который по тем или иным причинам был забракован на телеканалах и/или других цифровых стриминговых платформах».

Стриминговая служба планирует сосредоточиться на «неформатном» контенте и надеется отменить «культуру отмены». В поданной заявке подчёркивается, что платформа не будет цензурировать контент от создателей и не будет «настаивать на том, чтобы создаваемые программы продвигали какую-либо конкретную политическую идеологию».

«В TMTG предполагают, что платформа TMTG+ станет службой передачи стримингового видео напрямую потребителю на основе подписки, а её контент будет включать уникальные программы. В TMTG+ планируют предлагать зрителям широкий выбор программ, среди которых будут, в частности, комедии для рабочих, забракованные на других платформах шоу, программы, посвящённые Дональду Трампу, религиозные шоу, семейные развлекательные проекты, шоу, охватывающие Вторую поправку, и новости», – говорится в заявке DWAC.

«В TMTG намерены лицензировать, производить и доставлять через данную платформу новостной, спортивный и оригинальный развлекательный контент. TMTG+ создаст платформу для популяризации консервативных и/или либертарианских взглядов, а также продвижения прочего контента, забракованного редакциями других вещательных телевизионных и цифровых потоковых платформ. TMTG также планирует создать, развивать и коммерциализировать платформу подкастинга, которая станет частью стриминговой службы TMTG+», – написали создатели о новой платформе.

Напомним, в феврале начала работу соцсеть Дональда Трампа под названием TRUTH Social.