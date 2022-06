Крупнейшие порносайты в мире XVIDEOS и XNXX не доступны в России.

С конца мая россияне не могут зайти на xvideos.com — самый популярный порносайт в стране (5 миллионов запросов в «Яндексе» против 2 миллионов у Pornhub) и в мире. Он просто бесконечно загружается и работает только через VPN.

Сеть мониторинга GlobalCheck показывает 0% доступности сайта на территории России.

В реестрах Роскомнадзора, запрещённой информации, экстремистских или пиратских сайтов ресурс не обнаружен.

В Twitter владельцы сайта пишут, что их заблокировали: «В общем нас заблокировали в России несколько дней назад. Учитывая обстоятельства, сочтём это за комплимент.»

Soo we have been banned in Russia a few days ago. Given the circumstances, we’ll take that as a compliment! 🙂

— XVIDEOS (@xvideoscom) May 23, 2022