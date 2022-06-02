В России заблокировали

Крупнейшие порносайты в мире XVIDEOS и XNXX не доступны в России. 

С конца мая россияне не могут зайти на xvideos.com — самый популярный порносайт в стране (5 миллионов запросов в «Яндексе» против 2 миллионов у Pornhub) и в мире. Он просто бесконечно загружается и работает только через VPN.

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Сеть мониторинга GlobalCheck показывает 0% доступности сайта на территории России.

В реестрах Роскомнадзора, запрещённой информации, экстремистских или пиратских сайтов ресурс не обнаружен.

В Twitter владельцы сайта пишут, что их заблокировали: «В общем нас заблокировали в России несколько дней назад. Учитывая обстоятельства, сочтём это за комплимент.»

Помимо XVIDEOS, без VPN недоступен второй по популярности порно-сайт мира — xnxx.com. Он также не упомянут ни в одном реестре.

Источник: TJ

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Редакция Mediasat

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