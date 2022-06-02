Парламент Молдовы утвердил закон запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ.

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу:

«Проект о внесении поправок в законодательные акты одобрен во втором (финальном) чтении голосами 55 депутатов».

Законопроект предусматривает внесение поправок в различные законы. В частности, в Кодекс о телевидении и радиовещании включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении — к ним относится и Россия. Под запрет попадают новостные и аналитические программы, а также фильмы на военную тематику. Минимум 50% иностранного контента должно быть куплено в странах, ратифицировавших упомянутый документ.

Телеканалы могут быть оштрафованы за распространение контента с дезинформацией на сумму от $2100 до $5255. При повторном нарушении им может грозить приостановление действия лицензии на вещание на срок до семи дней.

Обладатели разрешений на ретрансляцию должны будут скорректировать свою деятельность и в течение трех месяцев подать заявку на переоформление разрешения на работу.

Источник: РИА Новости