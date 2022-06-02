1 июня прилуцкая радиокомпания «ТІМ ФМ» начала вещание в Чернигове на частоте 102,4 FM.

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Несмотря на полномасштабное вторжение России и особенно военную атаку на Чернигов, радио «ТІМ ФМ» через полгода после получения лицензии зазвучало для жителей города.

В прошлом году представители радиокомпании презентовали членам Нацсовета свою концепцию вещания и пообещали, что их радио будет интересным и для города областного значения. 19 ноября 2021 года они выиграли конкурс на FM-вещание в Чернигове и Черниговском районе. Согласно условиям лицензии «ТІМ ФМ» осуществляет круглосуточное вещание в информационном формате.

В эфире радиовещателя с 08:00 до 20:00 каждый час будут звучать собственные подборки новостей и музыкальных композиций, с 20:00 до 08:00 в эфире будет транслироваться марафон «Единых новостей». Также радиостанция будет передавать уведомления о воздушной тревоге или других объявлениях с целью защиты жителей.

Ранее мы сообщали, что Бердянск подключили к трем российским радиостанциям.