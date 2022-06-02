Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси

Крупнейшая биржа для фрилансеров заблокировала аккаунты российских и белорусских пользователей, пишет Коммерсантъ.

Издание опубликовало письма, которые фрилансеры получили от фирмы. Upwork сообщает, что заморозила аккаунты из-за того, что их владельцы находятся в России или Беларуси. Если пользователь решит переехать в другую страну, доступ будет восстановлен. В письме также содержится ссылка на инструкцию по восстановлению доступа.

Upwork прекратила работу с россиянами и белорусами из-за войны против Украины еще 7 марта. Российские и белорусские пользователи упустили возможность создавать новые аккаунты и заключать новые контракты, их также прекратили показывать в поиске.

Рынки России и Беларуси вместе генерировали около 4% от общего дохода Upwork в 2021 году.

Ранее мы сообщали, что фотобанк Pixabay закрыл доступ пользователям из России.