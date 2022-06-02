Правительство РФ планирует предложить операторам совместно использовать сотовые сети в небольших населенных пунктах и на автотрассах.
Схема предполагает, что в местах, где у связистов нет своего оборудования, компании смогут воспользоваться техникой конкурентов. В условиях санкций и дефицита оборудования, который может привести к сбоям на сотовых сетях, совместное использование сетей позволит сохранить приемлемое качество связи в крупных городах, считают эксперты.
В Минцифры, пишут «Известия», подтвердили разработку таких механизмов и объяснили, что нарушение логистических цепочек вызвало дефицит современного оборудования для мобильной связи. Стоимость аппаратуры и комплектующих увеличилась, поэтому выросли и затраты на выделения LTE-частот для операторов, что в конечном итоге грозит повышением цен для российских абонентов. Условиям для выделения стало покрытие 4G-связью населенных пунктов с населением более 1 тысячи жителей и дорог федерального значения.
«Мы сочли важным поддержать обращение операторов и отложить исполнение условий предоставления LTE-частот на год, до стабилизации ситуации с поставками современного телекоммуникационного оборудования», — заявила пресс-служба. — «Минцифры зафиксировало возможность совместного выполнения этих условий операторами связи. Теперь можно не строить четыре базовых станции для покрытия обозначенных территорий, а обойтись одной, согласовав условия ее использования».
Как рассказали источники, близкие к ведомству и нескольким операторам, чиновники хотят, чтобы мобильные операторы совместно использовали сети в небольших населенных пунктах и автомобильных трассах. Речь идет о техническом роуминге — если одна компания покрывает далекое село, где у конкурентов нет покрытия, то последние могут пользоваться уже запущенным оборудованием. По словам еще одного источника, схему начали прорабатывать еще в 2021 году.
Для реализации подобных проектов в сельской местности можно использовать схему, при которой один оператор работает на сети другого как виртуальный (MVNO), или же применить формат RAN Sharing — в этом случае два или несколько операторов работают на одной и той же сети, в частности, используя одни и те же базовые станции. Впрочем, такой подход потребуют от операторов дополнительных расходов на оборудование и софт, предупредил собеседник «Известий», и «не приведет к увеличению надежности в городах в силу отсутствия дублирования оборудования».