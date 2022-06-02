Правительство РФ планирует предложить операторам совместно использовать сотовые сети в небольших населенных пунктах и на автотрассах.

Схема предполагает, что в местах, где у связистов нет своего оборудования, компании смогут воспользоваться техникой конкурентов. В условиях санкций и дефицита оборудования, который может привести к сбоям на сотовых сетях, совместное использование сетей позволит сохранить приемлемое качество связи в крупных городах, считают эксперты.

В Минцифры, пишут «Известия», подтвердили разработку таких механизмов и объяснили, что нарушение логистических цепочек вызвало дефицит современного оборудования для мобильной связи. Стоимость аппаратуры и комплектующих увеличилась, поэтому выросли и затраты на выделения LTE-частот для операторов, что в конечном итоге грозит повышением цен для российских абонентов. Условиям для выделения стало покрытие 4G-связью населенных пунктов с населением более 1 тысячи жителей и дорог федерального значения.

«Мы сочли важным поддержать обращение операторов и отложить исполнение условий предоставления LTE-частот на год, до стабилизации ситуации с поставками современного телекоммуникационного оборудования», — заявила пресс-служба. — «Минцифры зафиксировало возможность совместного выполнения этих условий операторами связи. Теперь можно не строить четыре базовых станции для покрытия обозначенных территорий, а обойтись одной, согласовав условия ее использования».