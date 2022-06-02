Как создать сайт в интернете - конструктор или CMS

Веб-сайт — лицо любой деятельности на просторах интернета, будь то бизнес или творчество. Он обеспечивает связь с аудиторией, решает многие прикладные задачи.

Сайт можно написать вручную с нуля. Для этого требуются много времени и специальные знания, или деньги, которые придется отдать профессионалу.

Однако если по какой-то причине такой вариант не подходит, можно использовать готовую платформу. Рассмотрим и сравним два самых популярных на данный момент типа площадок для создания сайтов — конструктор и CMS.

Конструктор сайтов

Конструктор сайтов — это сервис, дающий возможность любому человеку, не обладающему навыками программирования и дизайна, создать сайт. Работа происходит с готовыми шаблонами, которые вы заполняете информацией.

Этапы создания простейшего сайта в конструкторе:

Выбор сервиса и регистрация. На рынке много предложений, изучите и сравните их. Выбор шаблона. Готовые дизайнерские решения создают внешний вид и каркас, в который будут встраиваться блоки с контентом. Обратите внимание на возможности и функционал предложенных вариантов. Для интернет-торговли и публикации новостей нужны разные подходы. Оформление. Наполните сайт, например: Текстом и ссылками

Фото и видео

Анимациями, формами

Различными виджетами Предпросмотр. Перед завершением убедитесь, что все работает и выглядит так, как задумано. Публикация. Сайт готов к использованию.

Плюсы

Выгода. Некоторые сервисы работают бесплатно, другие берут небольшие деньги за использование. Создавая сайт сами, вы экономите на услугах дизайнера и программиста.

Некоторые сервисы работают бесплатно, другие берут небольшие деньги за использование. Создавая сайт сами, вы экономите на услугах дизайнера и программиста. Универсальность. Не нужна команда или нанятые специалисты. Справится даже новичок в моделировании сайтов.

Не нужна команда или нанятые специалисты. Справится даже новичок в моделировании сайтов. Быстрый запуск. Экономия не только денег, но и времени. Оформление займет 1-2 дня.

Экономия не только денег, но и времени. Оформление займет 1-2 дня. Удобное редактирование. Всегда можно внести изменения и правки, если что-то не устраивает.

Всегда можно внести изменения и правки, если что-то не устраивает. Быстрая работа. Конструкторы дают ограниченные возможности, и сайты получаются простыми, практически без ошибок. Загрузка происходит быстрее.

Конструкторы дают ограниченные возможности, и сайты получаются простыми, практически без ошибок. Загрузка происходит быстрее. Не требуется обслуживание. Установкой дополнительного программного обеспечения, устранением ошибок и обновлениями занимается компания, предоставившая услуги.

Установкой дополнительного программного обеспечения, устранением ошибок и обновлениями занимается компания, предоставившая услуги. Безопасность не ваша забота. Борьбой с угрозами занимаются сотрудники компании.

Минусы

Ограниченные возможности. Если вы захотите развить сайт и увеличить его функционал, то выйти за рамки предложенных инструментов не получится. Не имея доступа напрямую к коду, нельзя исправлять ошибки или вносить корректировки.

Если вы захотите развить сайт и увеличить его функционал, то выйти за рамки предложенных инструментов не получится. Не имея доступа напрямую к коду, нельзя исправлять ошибки или вносить корректировки. Сайт не ваш. Права принадлежат компании, владеющей конструктором. Если по каким-то причинам вы решите перенести проект на другую площадку, придется создавать все заново. Успехи и неудачи компании отражаются на качестве работы. Если площадка исчезнет, скорее всего ваш сайт исчезнет вместе с ней.

Права принадлежат компании, владеющей конструктором. Если по каким-то причинам вы решите перенести проект на другую площадку, придется создавать все заново. Успехи и неудачи компании отражаются на качестве работы. Если площадка исчезнет, скорее всего ваш сайт исчезнет вместе с ней. Трудности в продвижении. Из-за простоты в использовании и доступности конструкторов на их базе возникает множество проектов низкого качества. По этой причине поисковые системы хуже ранжируют такие сайты. При выдаче запроса ссылки оказываются ниже аналогов, созданных другим способом.

Из-за простоты в использовании и доступности конструкторов на их базе возникает множество проектов низкого качества. По этой причине поисковые системы хуже ранжируют такие сайты. При выдаче запроса ссылки оказываются ниже аналогов, созданных другим способом. Шаблонность. Появляется много веб-страниц похожих друг на друга, добиться уникальности дизайна будет сложно.

CMS

CMS (Content Managment System) — система управления контентом. Упрощенные сленговые названия «движок» или «коробочная система». Сайт собирается из различных программных модулей, позволяющих расширить функционал, их взаимодействие настраивается вручную.

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Главные отличия CMS от конструктора:

Подключение плагинов — программ, дающих дополнительные возможности. Нет ограничений в виде набора инструментов, как у конструктора.

Доступ к программному коду. Можно вносить любые изменения и правки.

При помощи удобного интерфейса реализуется настройка и управление. Подойдет как для простого веб-ресурса, создание которого не требует глубоких познаний в программировании, так и для крупного корпоративного сайта со сложной структурой.