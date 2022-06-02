Как создать сайт в интернете - конструктор или CMS

Веб-сайт — лицо любой деятельности на просторах интернета, будь то бизнес или творчество. Он обеспечивает связь с аудиторией, решает многие прикладные задачи.
Сайт можно написать вручную с нуля. Для этого требуются много времени и специальные знания, или деньги, которые придется отдать профессионалу.
Однако если по какой-то причине такой вариант не подходит, можно использовать готовую платформу. Рассмотрим и сравним два самых популярных на данный момент типа площадок для создания сайтов — конструктор и CMS.
Конструктор сайтов
Конструктор сайтов — это сервис, дающий возможность любому человеку, не обладающему навыками программирования и дизайна, создать сайт. Работа происходит с готовыми шаблонами, которые вы заполняете информацией.
Этапы создания простейшего сайта в конструкторе:
- Выбор сервиса и регистрация. На рынке много предложений, изучите и сравните их.
- Выбор шаблона. Готовые дизайнерские решения создают внешний вид и каркас, в который будут встраиваться блоки с контентом. Обратите внимание на возможности и функционал предложенных вариантов. Для интернет-торговли и публикации новостей нужны разные подходы.
- Оформление. Наполните сайт, например:
- Текстом и ссылками
- Фото и видео
- Анимациями, формами
- Различными виджетами
- Предпросмотр. Перед завершением убедитесь, что все работает и выглядит так, как задумано.
- Публикация. Сайт готов к использованию.
Плюсы
- Выгода. Некоторые сервисы работают бесплатно, другие берут небольшие деньги за использование. Создавая сайт сами, вы экономите на услугах дизайнера и программиста.
- Универсальность. Не нужна команда или нанятые специалисты. Справится даже новичок в моделировании сайтов.
- Быстрый запуск. Экономия не только денег, но и времени. Оформление займет 1-2 дня.
- Удобное редактирование. Всегда можно внести изменения и правки, если что-то не устраивает.
- Быстрая работа. Конструкторы дают ограниченные возможности, и сайты получаются простыми, практически без ошибок. Загрузка происходит быстрее.
- Не требуется обслуживание. Установкой дополнительного программного обеспечения, устранением ошибок и обновлениями занимается компания, предоставившая услуги.
- Безопасность не ваша забота. Борьбой с угрозами занимаются сотрудники компании.
Минусы
- Ограниченные возможности. Если вы захотите развить сайт и увеличить его функционал, то выйти за рамки предложенных инструментов не получится. Не имея доступа напрямую к коду, нельзя исправлять ошибки или вносить корректировки.
- Сайт не ваш. Права принадлежат компании, владеющей конструктором. Если по каким-то причинам вы решите перенести проект на другую площадку, придется создавать все заново. Успехи и неудачи компании отражаются на качестве работы. Если площадка исчезнет, скорее всего ваш сайт исчезнет вместе с ней.
- Трудности в продвижении. Из-за простоты в использовании и доступности конструкторов на их базе возникает множество проектов низкого качества. По этой причине поисковые системы хуже ранжируют такие сайты. При выдаче запроса ссылки оказываются ниже аналогов, созданных другим способом.
- Шаблонность. Появляется много веб-страниц похожих друг на друга, добиться уникальности дизайна будет сложно.
CMS
CMS (Content Managment System) — система управления контентом. Упрощенные сленговые названия «движок» или «коробочная система». Сайт собирается из различных программных модулей, позволяющих расширить функционал, их взаимодействие настраивается вручную.
Читайте также: Лучшие бесплатные CMS для сайта
Главные отличия CMS от конструктора:
- Подключение плагинов — программ, дающих дополнительные возможности. Нет ограничений в виде набора инструментов, как у конструктора.
- Доступ к программному коду. Можно вносить любые изменения и правки.
При помощи удобного интерфейса реализуется настройка и управление. Подойдет как для простого веб-ресурса, создание которого не требует глубоких познаний в программировании, так и для крупного корпоративного сайта со сложной структурой.
- Плюсы
- Отсутствие ограничений. Открытый код позволяет создать то, что вы хотите. Любой дизайн и функционал.
- Вы владеете проектом. Сайт можно сохранить и перенести на другую хостинг-площадку.
- Уникальный стиль. На фоне аналогов и конкурентов можно выделиться индивидуальным оформлением и структурой.
- Комфортное продвижение. Поисковые системы одобряют уникальность и выводят ссылки выше шаблонных решений (при грамотном подходе к seo-оптимизации).
- Перенос блоков с других платформ. Можно добавлять сторонние программы и инструменты.
- Большинство систем бесплатны. Платить придется за дополнительные модули и плагины.
- Минусы
- Длительные сроки создания. Если проект объемный, то на него может уйти до нескольких месяцев.
- Чем крупнее сайт, тем дороже. Дополнительные модули имеют стоимость или ежемесячную подписку, чем их больше, тем итоговая сумма выше. Некоторые платные CMS-системы стоят весьма дорого.
- Проблемы с безопасностью. В случае с бесплатными CMS из-за открытого исходного кода, сайты созданные на их основе уязвимы к взломам и атакам.
- Высокий порог входа. Если вы не обладаете требуемыми знаниями, то придется нанимать специалиста. Важно выбирать аккуратно, от этого будет зависеть сохранность времени и денег.
- Высокие требования к обслуживанию. При выборе хостинг-площадки для размещения данных нужно учитывать будущую нагрузку. Ресурсы должны выдерживать большое количество посетителей, в случае перегрузки может пропасть доступ.
- Ручное обновление. Сайт конструируется из различных программ, если их вовремя не обновлять, они начнут работать с ошибками.
Выводы
Прежде чем сравнивать конструкторы сайтов и CMS-системы, следует провести анализ предстоящего проекта:
- Насколько сложным будет ваш сайт. Для одной страницы с фото и текстом удобнее использовать конструктор, а для веб-сайта большой компании лучше подойдет CMS.
- Какой бюджет у проекта. Подключение плагинов часто платное, соответственно, чем их больше, тем выше стоимость.
- Есть ли у вас навыки программирования, или нужен специалист. Несмотря на весьма удобный интерфейс CMS, во многих тонкостях настроек и в управлении придется разобраться даже при создании простого сайта.
- Какие цели у вашего проекта. Если для вас важны продвижение и узнаваемость, например при создании интернет-магазина, учитывайте разницу в отношении к сайтам из конструктора и CMS со стороны поисковых систем.
Конструктор подойдет для создания сайта быстро, недорого и без привлечения дизайнера с разработчиком. CMS лучше использовать при большом и сложном проекте, или с перспективой масштабирования. Главные особенности — уникальный дизайн и настраиваемые функции.