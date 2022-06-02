Компания Google выпустила приложение Google TV для мобильных устройств Apple, работающих на платформе iOS.

Приложение Google TV для Android было запущено ещё в 2020 году на смену Google Play Movies and TV (Google Play Фильмы).

Как и в случае с версией для Android, приложение Google TV для iOS позволяет использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления для устройств на основе Google TV или Android TV, упрощая, среди прочего, ввод названий фильмов и телепередач, которые вы хотите посмотреть.

В приложении также можно искать фильмы и сериалы, упорядоченные по теме и жанру, во всех потоковых сервисах, составлять списки просмотра, а также получать рекомендации.

Загрузить приложение Google TV для iOS можно бесплатно из App Store.

Приложение Google TV для Android уже доступно более чем в 100 странах, а скоро географический охват расширится ещё больше

Источник: ixbt