Один из самых больших бесплатных фотобанков Pixabay больше не работает в России.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что при переходе на сайт российские пользователи видят только объявление с осуждением войны РФ в Украине.

«Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине. В ответ на вторжение России в Украину Pixabay больше недоступна в России. Чтобы прочитать правдивую информацию о том, что происходит в Украине, посетите сайт ООН», — говорится в сообщении фотобанка.

Ранее мы сообщали, что сервис графического дизайна Canva закрыл доступ пользователям из России.