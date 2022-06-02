По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в мае текущего года, 78% украинцев пользуются интернетом каждый день или почти каждый день.

Реже всего пользуются интернетом украинцы 70+ (27%). Зато чаще всего используют интернет украинцы в возрасте от 18 до 49 лет.

«Городское население чаще использует интернет, чем сельское. С ростом возраста уменьшается процент активных пользователей интернетом. Чем выше образование у украинца/ки, тем чаще они пользуются интернетом», – говорится в сообщении.

В мае 2022 года 82,3% опрошенных пользовались интернетом хотя бы раз в неделю, из них 77,8% опрошенных украинцев ежедневно или почти ежедневно используют интернет и 4,5% используют интернет один или несколько раз в неделю. В то же время никогда не используют интернет 15,4% опрошенных украинцев.

По гендерному распределению можно увидеть, что почти одинаковое количество мужчин и женщин каждый день или почти каждый день использует интернет.

В течение 13-18 мая 2022 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.