Запрет телеканалов предусмотрен шестым пакетом санкций, который должны принять в ближайшее время.

Глава Европейского парламента Шарль Мишель сообщил, что уже согласован шестой пакет санкций против России, предусматривающий запрет вещания на территории ЕС еще трех государственных российских каналов — их названия пока не уточняются.

Однако, как пишет сайт «Кабельщик» со ссылкой на слова президента Латвии, речь идет о каналах «РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр».



Им будет запрещена трансляция в любой форме: через спутник, с помощью кабельного телевидения, онлайн или через мобильные приложения.

