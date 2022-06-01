На профиль было подписано свыше 100 тысяч человек, сообщается на сайте sputnik.kg.

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1 июня TikTok заблокировал аккаунт Sputnik Кыргызстан. С профиля были удалены все видео и подписчики. До блокировки на Sputnik Кыргызстан было подписано более 100 тысяч пользователей.

Ранее соцсеть заблокировала доступ к немецкому аккаунту RT. В начале марта доступ к профилю ограничили на территории ЕС, но 17 мая восстановили. 30 мая профиль удалили, сообщив от имени соцсети телеканалу, что аккаунт «нарушал правила сообщества».

Напомним, что ЕС запретил российские государственные каналы Russia Today и Sputnik на своей территории 2 марта в рамках санкций против России из-за ее военной агрессии против Украины. Также RT запретили в Канаде, Великобритании, Швейцарии, Черногории и других странах, а YouTube заблокировал российские каналы RT и Sputnik по всей Европе.