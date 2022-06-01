Илон Маск дал интервью в шоу Everyday Astronaut и рассказал какими будут спутники Starlink нового поколения.

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Параметры спутника

По словам бизнесмена, инженеры уже разработали функционирующий прототип Starlink Gen2/V2.0. На данный момент он находится на заводе Starship (Техас, США). Длина спутника — 7 метров, а вес около 1,25 тонны. Спутники первого поколения весят около 260 кг.

Несмотря на столь внушительные габариты, система второго поколения будет, как заявил Илон, «на порядок мощнее» спутников первого поколения, однако конкретных показателей он не озвучил. По слухам, версия V2.0 добавит 140-160 Гбит/с к пропускной способности Starlink.

Новая ракета-носитель

Из-за повышенного веса ракета Falcon 9 не сможет доставлять новые спутники на орбиту, поэтому для этой цели предполагается использование ракеты Starship, разрабатываемой сейчас SpaceX. Она сможет запускать в 10 раз больше спутников, чем Falcon 9. Это говорит о том, что один полет гипотетически может увеличить суммарную способность спутникового Интернета Starlink в 20 раз.

Мегасозвездие из 30 тысяч Starlink V2.0 сможет обеспечить пропускную способность в 1250 Тбит/с на всей планете (за исключением Антарктиды). Это значит, что компания сможет обслуживать сотни миллионов абонентов по всему миру.

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