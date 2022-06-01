Теперь при попытке зайти на сайт российские пользователи видят сообщение, что компания категорически осуждает войну в Украине.

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В сообщении компании говорится о том, что они еще в начале марта выступили против вторжения РФ в Украину и открыли доступ к шаблонам, которые помогали освещать происходящее.

Изначально компания планировала продолжить работу в России, но изменила решение из-за давления сообщества и местной цензуры.