Теперь при попытке зайти на сайт российские пользователи видят сообщение, что компания категорически осуждает войну в Украине.
Рекомендуем прочитать: Российских провайдеров отключают от серверов Google
В сообщении компании говорится о том, что они еще в начале марта выступили против вторжения РФ в Украину и открыли доступ к шаблонам, которые помогали освещать происходящее.
Изначально компания планировала продолжить работу в России, но изменила решение из-за давления сообщества и местной цензуры.
Сейчас при попытке входа на сайт отображается заглушка с критикой войны в Украине. При входе с иностранного ip-адреса сайт всё ещё доступен.
«Наша цель всегда заключалась в том, чтобы наиболее эффективно поддерживать Украину и действовать так, чтобы помочь положить конец войне, поэтому сегодня мы недоступны в России», — написал сооснователь сервиса Клифф Обрехт.
Всего сервисом пользовались 1,4 миллиона людей из России — это около 2% от всей клиентской базы компании.
Canva — австралийский сервис для графического дизайна, запустившийся в 2013 году. Он даёт доступ к библиотеке шаблонов, стоковых изображений и шрифтов, из которых пользователи могут создавать собственные баннеры и картинки для публикаций в соцсетях или печати рекламных материалов.
Источник: TJ