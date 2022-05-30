Сеть оптического интернета в Киевской области, покрывающая территорию в 35 тысяч домохозяйств, восстановлена ​​на 100%, сообщает пресс-служба Укртелекома.

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Инженеры компании работали в координации с Госспецсвязи, ВСУ и подразделениями ГСЧС.

С начала апреля аварийные бригады Укртелекома провели более 100 ремонтных работ на своих технологических площадках и произвели 126 выездов на участки поврежденных линий связи. Специалисты использовали около 4,5 тысячи метров нового волоконно-оптического кабеля для восстановления сетей доступа и заменили 20 единиц выведенного из строя или полностью разрушенного станционного и линейного хозяйства.

В целом восстановленная сеть оптического интернета покрывает 35,2 тысяч домохозяйств в разных районах Киевской области.

Также восстановлены сети для предоставления услуг объектам социальной инфраструктуры: медицинских учреждений, административных служб и учреждений в населенных пунктах области, в частности, Бородянке, Буче, Ирпене, Макарове.

Ранее мы сообщали, что Укртелеком восстановил связь в 4 населённых пунктах Херсонской области.