Российские пользователи подали иск в суд на владельца Sony PlayStation — требуют предоставить доступ к PlayStation Store и компенсировать моральный вред.

25 мая 2022 года Хорошевский райсуд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису компании.

28 граждан России просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность покупки игр, а также компенсировать моральный вред — 280 млн рублей, по 10 млн рублей каждому.

Условия использования программ Sony и законодательство России не предусматривают отказ в предоставлении услуги «в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей» — односторонний отказ компании нарушает права пользователей игровых приставок и сервисов, считают истцы.

Напомним, что Sony приостановила поставки игр и устройств в Россию в начале марта 2022 года. Также компания остановила работу магазина PlayStation Store.

Ранее россияне пытались судиться с Netflix и подали два иска. Первый из них — на 60 млн рублей — суд отказался рассматривать.

Источник: vc.ru