Исполнительный Совет Европейского языкового союза (EBU) принял решение о приостановлении членства российских РТР, Первого канала и Радио дом «Останкино» на неопределенный срок.

Об этом говорится в официальном заявлении Секретаря руководящих органов EBU Эрика Кэмпбелла, направленном членам-вещателям Союза.

«Совет единогласно решил немедленно приостановить членство трех российских участников EBU на неопределенный срок, который Исполнительный Совет будет регулярно пересматривать», — говорится в заявлении.

Российские вещатели смогут подать апелляцию на это решение в соответствии с Уставом EBU, однако приостановка останется в силе до окончательного решения по какой-либо апелляции.

«Суспільне мовлення» еще 23 февраля обратилось в Европейский вещательный союз с просьбой прекратить членство российских СМИ, которые с начала агрессии России против Украины в 2014 году являются ключевыми инструментами политической пропаганды, которые финансируются из государственного бюджета РФ.

Источник: Суспільне мовлення