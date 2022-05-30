Тариф немецкого оператора включает в себя 300 бесплатных минут и 10 ГБ интернета на 4 недели.

Около 400 тысяч украинцев в Германии получили бесплатные SIM-карты для пользования связью и мобильным интернетом. Сейчас их активно используют 35 тысяч абонентов.

Тариф, который поддерживали карты, будет действовать до 30 июня 2022 года, после чего SIM-карты деактивируют, если клиенты не перейдут на новый предоплаченный тариф.

Новый спецтариф Magenta Mobil Prepaid Ukraine включает 300 бесплатных минут для звонков в Украину, а также 10 Гб мобильного интернета. Первый месяц — тариф можно использовать бесплатно, далее стоимость для украинцев составит — 9,95 евро за каждые 4 недели.

Также если забронировать спецпредложение оператора без бесплатной SIM-карты — без оплаты использовать тариф можно на протяжении двух месяцев.

Ранее мы сообщали, что абоненты Vodafone смогут воспользоваться «Доступным роумингом» еще в 5 странах.

Источник: Deutsche Telekom