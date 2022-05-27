На карточках отсутствует название оператора — однако номера с российским кодом.

Пророссийские Telegram-каналы сообщают, что в Херсоне за SIM-картами «выстраиваются длинные очереди, так как все хотят получить номера, начинающиеся на +7». Также к публикации добавлена видеозапись и отмечено, что карты можно купить, как за гривны, так и за рубли.

Коллаборант Кирилл Стремоусов, самопровозглашенный глава «военно-гражданской администрации Херсонской области», считает, что переход региона на российскую связь «снимет вопросы безопасности». Также он добавил, что в регионе уже сейчас можно купить «телефонные карты операторов крымской связи».

В брошюрах с описанием тарифа отмечается, что «звонки на номера других операторов России стоят 3 рубля в минуту, на номера операторов Украины – 20 рублей».

Источник: Интерфакс