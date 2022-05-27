Журналистский союз Нидерландов подал иск в Суд Европейского союза, обжалуя запрет ЕС на российские государственные СМИ.

Иск поддержали несколько интернет-провайдеров, включая A2B Internet и Freedom Internet, а также местная группа защиты цифровых прав Bits of Freedom.

Истцы уверенны, что запрет ЕС означает ограничение права граждан на информацию и свободную печать.

«Мы не поклонники RT и Sputnik. Мы не принимаем эти каналы как СМИ, это чистая государственная пропаганда. Но в конституционном государстве с дезинформацией не следует бороться с помощью цензуры. Если государственные лидеры могут самовольно запрещать информацию, то это влияет на демократическое конституционное государство в целом», – отметил генеральный секретарь NVJ Томас Брунинг.

Напомним, что ЕС запретил российские государственные каналы Russia Today и Sputnik на своей территории 2 марта в рамках санкций против России из-за ее военной агрессии против Украины. Также RT запретили в Канаде, Великобритании, Швейцарии, Черногории и других странах, а YouTube заблокировал российские каналы RT и Sputnik по всей Европе.

Источник: Reuters