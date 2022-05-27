В 2022 году компания «Киевстар» построила 108 новых базовых станций для улучшения качества связи.

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В первом квартале текущего года «Киевстар» инвестировал в строительство и развитие в Украине мобильной сети связи 659 миллионов гривен. С января по май оператор построил 108 новых базовых станций мобильной связи: 53 БС построены в городах на западе Украины, 27 БС – в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях. На востоке Украины – построено 20 БС, из них больше всего — в Харьковской области. На юге Украины установлено 8 новых БС.

Благодаря расширению сети, компания может лучше обеспечивать связь в тех регионах, где растет трафик. Так, почти 5 млн абонентов, до войны находившихся в крупных городах, мигрировали в сельскую местность в пределах своих областей. А еще примерно 4 млн абонентов – переехали в другие регионы, преимущественно на запад Украины.

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Также за время военных действий специалисты телеком-оператора устранили десятки тысяч аварийных ситуаций, возникших в результате повреждения оборудования. В настоящее время 95% телеком-инфраструктуры компании работает в штатном режиме, обеспечивая мобильную связь и скоростной интернет для 26 миллионов абонентов.