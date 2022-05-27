Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV открыл доступ к разделу «Обучение» для украинцев и украинок по всему миру.

Это интересно: Netflix полностью ограничил доступ к сервису пользователям из России

«Многие украинцы и украинки начали работать в иностранных компаниях и ориентировать свою работу на европейский рынок. Чтобы помочь им легче адаптироваться в новых условиях, сервис сфокусировался на пополнении библиотеки языковых и учебных курсов, а также открыл доступ к ней по всему миру», — говорится в сообщении пресс-службы.

В библиотеке образовательного контента на SWEET.TV открыто 57 курсов, 17 из которых посвящены изучению иностранных языков. В частности, в национальном онлайн-кинотеатре можно посмотреть:

Также на платформе доступны видеотренировки по фитнесу и йоге, курс по инфогигиене, истории Украины и многое другое.

Доступ к разделу обучения открыт абонентам SWEET.TV в пределах тарифов без дополнительных оплат. Полный список видеокурсов – доступен по ссылке.

В целом национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV открыл доступ к 270+ телеканалам и 10 000 фильмам, мультфильмам и сериалам в самом высоком качестве.