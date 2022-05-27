Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV открыл доступ к разделу «Обучение» для украинцев и украинок по всему миру.
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«Многие украинцы и украинки начали работать в иностранных компаниях и ориентировать свою работу на европейский рынок. Чтобы помочь им легче адаптироваться в новых условиях, сервис сфокусировался на пополнении библиотеки языковых и учебных курсов, а также открыл доступ к ней по всему миру», — говорится в сообщении пресс-службы.
В библиотеке образовательного контента на SWEET.TV открыто 57 курсов, 17 из которых посвящены изучению иностранных языков. В частности, в национальном онлайн-кинотеатре можно посмотреть:
- Уроки польского языка от Kanapka и курс «Мы с вами: Изучаем польский язык для детей».
- Курс немецкого языка для начинающих «Немецкий для пришельцев» , а также курс «Немецкий язык за 7 дней».
- Эксклюзивный «Курс словацкого языка от Даны Горбуновой».
- Уроки английского языка от ЦДО «Источник».
- Курс «Разговорный английский от EnglishDom» и «Уроки английского» от Green Forest.
- Уроки французского языка от Гаяне Хачатурян.
- Курс «Украинский от Е-язык».
Также на платформе доступны видеотренировки по фитнесу и йоге, курс по инфогигиене, истории Украины и многое другое.
Доступ к разделу обучения открыт абонентам SWEET.TV в пределах тарифов без дополнительных оплат. Полный список видеокурсов – доступен по ссылке.
В целом национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV открыл доступ к 270+ телеканалам и 10 000 фильмам, мультфильмам и сериалам в самом высоком качестве.