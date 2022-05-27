Платформа Netflix ограничила доступ для российских пользователей, сервис открывается только через VPN, пишут российские СМИ.

В ночь на 27 мая российские пользователи лишились доступа к Netflix без VPN. Ранее сервис еще оставался доступным в РФ, однако после выхода с российского рынка регистрироваться и платить за сервис можно было только по иностранным адресам.

Сейчас при заходе на платформу из России на экране отображается сообщение Not Available («недоступно»). Отмечается, что подобное сообщение выдается при попытке открыть Netflix из других стран, включая Канаду или Австралию.

Сервис отслеживания сбоев в работе сайтов Downdetector и страница Is Netflix Down? о проблемах не сообщают.

Источник: Rozetked