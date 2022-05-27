Акционеры Twitter предъявили иск Илону Маску, утверждая, что он манипулировал ценой акций компании в своих интересах.

Это интересно: Twitter оштрафовали на 150 миллионов долларов за слив данных пользователей

Соответствующий иск был подан 25 мая в федеральный окружной суд Северной Калифорнии. Инвесторы компании утверждают, что Маск намеренно снизил стоимость акций компании, чтобы заключить более выгодную сделку.

Также акционеры вспоминают решение Маска отказаться от должной осмотрительности, в качестве условия покупки, и его дальнейшее «подозрительное заявление» о том, что Twitter исказил количество ботов на своей платформе.

«Маск несколько раз писал об этой проблеме в Twitter в прошлом, прежде чем сделать предложение о приобретении Twitter, прекрасно зная о ботах», — говорится в тексте иска.

Акционеры считают, что Маск пытался снизить стоимость Twitter, подвергая сомнению свои обязательства и унижая компанию. После заявлений миллиардера акции Twitter значительно упали, что, как утверждается в иске, является «крайне необычным», учитывая согласованную цену выкупа компании. Кроме того, в иске утверждается, что Маск специально задержал подачу формы раскрытия информации, когда его доля в компании превысила 5%, что позволило ему продолжить покупать акции со скидкой.

«Презрение Маска к законам о ценных бумагах демонстрирует, как можно пренебрегать законом и налоговым кодексом, чтобы накопить свое богатство за счет других американцев», — говорится в жалобе.

Ранее мы сообщали, что Илон Маск объявил о прекращении соглашения по покупке социальной сети Twitter после обнародования отчета компании о количестве фейковых аккаунтов.

Источник: TechCrunch