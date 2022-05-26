Еще 33 миллиона гривен оператор направил на благотворительность и предоставил абонентам поддержку в виде бонусов и бесплатных услуг на 420 миллионов гривен.

Гуманитарную миссию оператора поддержали и абоненты, которые присоединились к сбору средств на благотворительность и, с помощью коротких номеров и сервиса СМАРТ-Деньги, перечислили на гуманитарные нужды больниц и военнослужащих более 3,2 миллионов гривен.

Для обеспечения в стране стабильной и непрерывной связи, в первом квартале 2022 года оператор инвестировал в ее развитие 659 миллионов гривен. Благодаря круглосуточной работе специалистов компании, 95% базовых станций телеком-сети работают в обычном режиме, обеспечивая жителей Украины услугами мобильной связи и интернета.

За время военных действий компания построила более 100 новых объектов мобильной связи и подключила к бесплатному интернету 1150 бомбоубежищ в разных городах Украины.

Абонентам, находящимся на оккупированных территориях, была предоставлена бесплатная связь — можно было звонить на номера сети и пользоваться «Домашним Интернетом» без оплаты. А в 16 странах мира, куда вынужденно выехали миллионы украинских женщин и детей, абоненты получают услуги связи по тем же тарифам, что и в Украине. Кроме того, Киевстар обеспечивает бесплатной мобильной связью медиков, работающих в зонах риска.

Ранее мы сообщали, что Киевстар подключит модульные городки для переселенцев к бесплатному интернету.