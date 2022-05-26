Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров телекоммуникационных услуг о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache.

От серверов Google Global Cache уже отключили компанию «Радиосвязь» (работает под брендом Фокус лайф). Письмо провайдеру направила Raiden Unlimited Company (ирландская «дочка» Google), объяснив, что серверы будут отключены в ближайшее время «в связи с изменениями правовой практики».

В «Радиосвязи» сообщили, что эти серверы отключили 19 мая, а сообщения отправили через несколько дней. Такое же уведомление получил провайдер «МФТИ Телеком» — в письме от Google отключения обосновывали тем, что МФТИ находится в списке санкций.

В то же время, в компаниях «Ростелеком», «МегаФон» и МТС сообщили, что их не отключали от серверов Google. Еще несколько крупных российских провайдеров отказались комментировать информацию об отключении, пишет РБК.

Google устанавливает серверы Global Cache, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к своим сервисам. На них сохраняется контент, запрашиваемый пользователем, чтобы сократить время доступа пользователей определенного региона к популярному контенту. Благодаря этому провайдерам удается снизить объемы трансграничного трафика и расходы на сетевую инфраструктуру.

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