Медиасервис Megogo создал аудиосериал об украинской станции «Академик Вернадский»

Аудиосериал собственного производства Megogo «Лето в Антарктиде» основан на реальном событии — путешествии писателя и журналиста Маркияна Прохасько в Антарктиду.

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Сериал появился на сервисе почти одновременно с выходом книги Маркияна Прохасько «Мечта об Антарктиде».

О чем сериал

В аудиосериале — восемь эпизодов. Главный герой проекта – Саша, который пытается осуществить свою мечту – путешествие в Антарктиду, в чем ему помогает друг (Маркиян Прохасько). Аудиосериал знакомит слушателей с обыденной жизнью украинской станции «Академик Вернадский», историями участников экспедиции, а также с самым известным баром Антарктиды.

Кто работал над проектом

Главную роль в аудиосериале исполнил актер театра и кино Александр Рудько. К проекту также присоединились: актриса Мария Бруни и писатель Маркиян Прохасько, Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ); Антон Омельченко, правнук первого украинца, посетившего Антарктиду; Мария Павловская, ученая НАНЦ, Сергей Комиссаренко, экс-посол Украины в Британии, способствовавший передаче станции «Академик Вернадский» Украине; повар-полярник Богдан Паламарчук и учащиеся 7 класса одной из школ Киева.

Режиссером и сценаристом сериала стал Дмитрий Левицкий – режиссер документального аудиосериала «Припять» от MEGOGO Audio, автор театральных пьес и основатель проекта аудиопрогулок «Городской театр». Над звуковым оформлением работали звукорежиссеры Василий Явтушенко и Ася Федоськина из 4Ears Sound Production. Продюсер аудиосериала — Юлия Белоус.

В сериале звучат фрагменты песни исполнителя Postman — Антарктида, ее украинский музыкант, мультиинструменталист, композитор и автор текста Константин Почтар

посвятил 25-летию украинской станции «Академик Вернадский» на Антарктиде.

Где послушать

«Лето в Антарктиде» можно послушать бесплатно в разделе «Аудио» в мобильном

приложения MEGOGO на базе iOS и Android, а также в автомобилях с аудиосистемой Android Auto или Apple CarPlay. Аудиосериал также доступен на Smart TV (раздел «Сериалы») и веб-версии MEGOGO.