Chess Polygon — український крипто-проєкт, ключова ціль якого полягає у використанні гри у шахи як інструменту для майнінгу криптовалюти.

Що трапилося

Українські розробники в партнерстві з міжнародними веб-розробниками створюють мобільний додаток Chess Polygon, який поєднує класичні шахи із сучасним світом криптовалют.

Де і як це працюватиме

Додаток Chess Polygon працюватиме на операційних системах iOS та Android. Альфа- та бета-версія гри з’являться у другому кварталі цього року. Для створення програми розробниками використовують наступні технології:

Node.js.

React Native.

Завдяки мові програмування контрактів Solidity досягається безпека транзакції з токенами STEIN та NFT. Для цього спеціально створено декілька смарт-контрактів.

«Механіка гри не відрізняється від правил, що діють у класичних шахах. Ми не міняємо шахи, а додаємо до них сучасні технології. Крипто шахи — це нове слово в індустрії розваг сьогодення», — розповідають розробники.

Суть полягає у наступному:

Токени STEIN нараховуються за перемоги над суперником. Їх використання дозволяється всередині екосистеми. При бажанні гравець також може вивести їх на зовнішній гаманець для подальшого використання на власний розсуд. Токени NFT отримуються гравцями за особливі досягнення. Спектр використання цих токенів дещо ширший. Гравцям дозволено продавати або колекціонувати NFT. Також їх можна використати для придбання квитка на турніри Chess Polygon.

Кому це цікаво

Проєкт Chess Polygon буде цікавий наступним категоріям:

Геймерам: процес гри в шахи багато років привертає увагу гравців по всьому світу, а технології блокчейну додають нові враження та розширюють ігровий досвід. Девіз нової гри -— «play to earn шахи», що в перекладі українською звучить як «грати в шахи, щоб заробляти».

Криптоспільноті: інтелектуальний майнінг Chess Polygon зацікавить як новачків так і спеціалістів з криптовалют.

Шахістам та любителям гри: незалежно від статусу — гросмейстер чи новачок — гравці можуть з легкістю монетизувати процес класичної гри в шахи.

Інвесторам: Chess Polygon надає інвесторам унікальну можливість для інвестування як в окремих гравців, так і загалом у токен-проєкти.

Залишайтеся на зв’язку

Грати в шахи та заробляти криптовалюту — з Chess Polygon це неймовірно легко й просто. Встановлюйте мобільний додаток та залишайтеся на зв’язку з Chess Polygon в соціальних мережах:

Twitter: https://twitter.com/ChessPolygon

Telegram-канал: https://t.me/chesspolygon

Telegram-група українською: https://t.me/chesspolygon_ua