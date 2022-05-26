Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру для проверки региональных операторов связи. Ведомство следит за блокировками запрещённых в России соцсетей, СМИ и установкой оборудования для фильтрации трафика по закону «о суверенном рунете».

Проверки проводятся вопреки мораторию правительства, введённому до конца года. Под них рискуют попасть все компании с лицензией на оказание услуг связи, а при выявлении грубых нарушений возможно возбуждение уголовных дел.

«На одну из таких проверок пришло сразу несколько представителей обоих ведомств, они подключались к Wi-Fi-роутеру оператора и пытались установить мобильные приложения, заблокированные в России, а также запустить их через разные браузеры», — сообщил изданию представитель одного из региональных операторов связи.