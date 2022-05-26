Проверки блокировки запрещённых в России сайтов у региональных операторов проводятся вопреки мораторию правительства, сообщает «Коммерсантъ».
Проверки проводятся вопреки мораторию правительства, введённому до конца года. Под них рискуют попасть все компании с лицензией на оказание услуг связи, а при выявлении грубых нарушений возможно возбуждение уголовных дел.
«На одну из таких проверок пришло сразу несколько представителей обоих ведомств, они подключались к Wi-Fi-роутеру оператора и пытались установить мобильные приложения, заблокированные в России, а также запустить их через разные браузеры», — сообщил изданию представитель одного из региональных операторов связи.
Роскомнадзор обосновал необходимость внеплановых проверок возросшим числом кибератак на российскую информационную инфраструктуру.
Ранее мы писали, что компанию Meta в России признали «экстремистской организацией», после чего запретили доступ гражданам к Facebook и Instagram. Также Роскомнадзор заблокировал доступ к сервисам Google News и ряду зарубежных и российских СМИ — сайтам «Эха Москвы», интернет-изданий «Бумага» и TJ, а также нескольких медиа, внесенных в реестр СМИ-иноагентов: «Медиазоны», «Дождя», Republic и др.